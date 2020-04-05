Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Прогноз карт Таро на неделю с 6 по 12 апреля позволит Знакам Зодиака определиться с целями и успешно завершить намеченные дела. Советы старших Арканов помогут своевременно подготовиться к грядущим событиям и с легкостью преодолеть временные трудности.

Карты Таро — кладезь полезной информации, и благодаря советам Арканов каждый из представителей Зодиакального круга сможет заранее узнать о том, что случится. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить расклады, чтобы не упускать приятных перспектив, а также своевременно обойти неприятности стороной. Каждый расклад — это не только предупреждение, но и возможность повлиять на события, совершая необходимые действия для перемен к лучшему.

Овен





Начало недели по карте «Верховная жрица» пройдет для Овнов неспешно. Аркан указывает на необходимость прислушиваться к интуиции, чтобы не упустить возможностей и вовремя открыть дверь, ведущую к успеху. Самообладание поможет Овнам исключить неприятности.

По карте «Колесо фортуны» Овнов ожидает активная середина недели. Аркан указывает на события, которые никак не изменить. Придется на время покориться судьбе, но при этом не ослаблять внимания.

Аркан «Луна» указывает на людей, которые могут оказать влияние. Справиться с ними, а также не пасть жертвой манипуляторов Овны смогут, если будут доверять интуиции. Внутренний голос поможет обойти недоброжелателей стороной .

Телец





По карте «Император» Тельцы смогут начать неделю активно. Аркан указывает на возможность завоевать авторитет, а значит, с понедельника Тельцам предстоит показать все, на что они способны.

Позитивная карта «Солнце» указывает на завершение трудностей и долгожданную награду. По этому Аркану Тельцы смогут получить вознаграждение, насладиться хорошими новостями и найти способ для покорения новых вершин.

По карте «Повешенный» выходные пройдут неспешно. Аркан указывает на приостановку дел, и Тельцам предстоит найти причину этого замедления. Не исключено, что придется провести работу над ошибками. Благодаря такой работе Тельцы в дальнейшем смогут избежать подобных промахов.

Близнецы





Аркан «Колесо фортуны» предвещает резкие перемены. В начале недели Близнецы окажутся в круговороте дел, однако теряться нельзя. Внимание к деталям и отказ от сильных эмоций помогут Близнецам привлечь в жизнь благополучие.

По карте «Сила» середина апрельской недели пройдет активно. Аркан указывает на возможность преодолеть любые препятствия, поэтому медлить нельзя. Близнецы смогут сбросить оковы, из-за которых не удавалось завершить важную работу.

«Умеренность» предостерегает Близнецов от необдуманных действий. По этой карте спешка не приведет к успехам, нужно собраться и перестать потакать эмоциям. С перепадами настроения в выходные дни помогут справиться травяные настои.

Рак





Аркан «Звезда» указывает Ракам на отличное начало недели. С 6 апреля они смогут уверенно идти к поставленной цели, не боясь неурядиц и препятствий. Карта указывает на благополучный исход задуманных дел, а значит, начать неделю Ракам нужно активно.

Карта «Повешенный» говорит о том, что Раки должны быть внимательны. По этому Аркану дела, пущенные на самотек, могут обернуться проблемами, поэтому так важно сохранять бдительность даже при кажущемся затишье и отсутствии неприятностей.

В конце недели по карте «Колесо фортуны» Ракам предстоит окунуться в круговорот событий, которые вряд ли получится взять под контроль. Совет карты — успокоиться и не предпринимать опрометчивых действий.

Лев





Аркан «Иерофант» призывает Львов начать вторую неделю апреля активно, но без лишней нервозности. Совет карты — посвящать время лишь тем делам, которые имеют первостепенное значение, чтобы потом не кусать локти от досады и потерянного зря времени.

Аркан «Маг» говорит о возможности покорить новые вершины и достичь успехов, но для этого Львам будет мало одной активности. По этой карте важны находчивость, креативность и умение приспосабливаться к переменам.

«Башня» в раскладе указывает на резкие перемены. Львам предстоит пересмотреть некоторые из планов, отказаться от идей и целей, которые устарели, чтобы освободить время для действительно нужных вещей.

Дева





По карте «Луна» Девам предстоит начать неделю с борьбы. Аркан указывает на страхи, которые сковывают и не дают развиваться. Девам предстоит понять их причину, чтобы избавиться от всего, что мешает счастью.

Карта «Колесо фортуны» указывает на неожиданные события, которые могут застать Дев врасплох. По этому Аркану в середине недели нельзя терять бдительности и совершать рискованные действия, чтобы удача не отвернулась.

«Дьявол» — карта искушений. По ней в выходные дни Девы столкнутся со своей темной стороной и могут свернуть на путь, ведущий в тупик. Совет Аркана — проявить бдительность и не потакать соблазнам, чтобы исключить проблемы с финансами.

Весы





По карте «Умеренность» неделя для Весов начнется спокойно. Аркан указывает на отсутствие проблем и преград, но Весам при этом не стоит ускорять время. Вдумчивая работа и следование намеченному плану уберегут от ошибок.

«Суд» — карта настойчивости. По ней Весам предстоит побороться за личное счастье, отстоять право на личное мнение и противостоять завистникам. При соблюдении правил и честного отношения к окружению Весы смогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

Аркан «Повешенный» предостерегает Весов. По этой карте в выходные дни им нельзя терять бдительности, чтобы исключить промахи. Совет Аркана — не доверять никому выполнение дел, а также не забывать о данных обещаниях.

Скорпион





Аркан «Звезда» указывает на приятные перспективы. По этой карте Скорпионы в начале недели могут не сомневаться, что все задуманное воплотится в жизнь. Совет карты — не отказываться от своих планов и уверенно идти навстречу мечте.

В конце недели по карте «Башня» Скорпионам предстоит пересмотреть планы. Аркан указывает на крушение иллюзий и перемены, которые готовы ворваться в жизнь. Скорпионам не составит труда привлечь позитивные события, если не цепляться за отжившее прошлое.

По карте «Колесо фортуны» Скорпионы в выходные дни столкнутся с событиями, которые вряд ли удастся взять под контроль. По этому Аркану важно довериться судьбе и какое-то время бездействовать, чтобы не наломать дров.

Стрелец





Аркан «Императрица» предвещает отличное начало недели и исполнение надежд. Карта указывает Стрельцам на рост и развитие, однако торопить время в начале недели нельзя. Все события идут своим чередом, а значит, поводов для паники не будет.

Карта «Сила» указывает Стрельцам на время, когда нельзя медлить. Расширение горизонтов и уверенность в себе позволят завоевать новые вершины и с легкостью преодолеть незначительные трудности на пути к долгожданной цели.

Аркан «Мир» говорит о приятном завершении недели. По этой карте Стрельцы смогут найти свое место, достичь цели и исполнить заветные желания. Благополучие будет зависеть и от настроя, так что в выходные дни стоит поработать над настроением и эмоциями.

Козерог





Неделя, судя по карте «Солнце», начнется у Козерогов с приятных новостей. По этому Аркану смелые идеи можно воплощать в жизнь, не боясь препятствий и влияния со стороны. Козерогам стоит воспользоваться таким подарком судьбы.

«Верховная жрица» в раскладе указывает на необходимость прислушиваться к внутреннему голосу. Интуиция поможет избежать промахов и общения с людьми, которые замыслили недоброе.

«Колесо фортуны» в раскладе говорит о том, что конец недели пройдет активно. События будут развиваться не по плану, и Козерогам предстоит пройти проверку на прочность. Выдержка и умение ждать помогут исключить проблемы.

Водолей





Аркан «Мир» указывает Водолеям на приятное начало недели. В понедельник получится прийти к долгожданной цели, помириться с близкими и найти ответы на волнующие вопросы. Совет карты — не торопить события и верить в счастливую судьбу.

Аркан «Колесница» предвещает активность. По этой карте Водолеям нельзя медлить, иначе все лавры достанутся конкурентам. Совет карты — приступать к выполнению обязанностей незамедлительно и не отказываться от сотрудничества с теми, кому можно доверять.

Карта «Сила» указывает на борьбу, когда Водолеи смогут перебороть в себе худшие черты характера и отказаться от общения с негативно настроенными людьми. По этому Аркану уверенность и отказ от потакания слабостям позволят Водолеям прийти к победе.

Рыбы





По карте «Император» Рыбы смогут завоевать авторитет, а также продвинуться по карьерной лестнице. Рыбы не должны забывать о том, что завоевать успех всегда проще, чем удержать его; нужно быть осмотрительными и не терять бдительности.

Аркан «Сила» указывает на то, что Рыбы смогут преодолеть любые препятствия, если не испугаются и не станут замыкаться в себе. По этому Аркану не стоит отказываться от предложенной помощи.

Карта «Звезда» указывает на завершение сложностей. Рыбы по этому Аркану могут быть уверены в том, что препятствий на пути не будет, и можно смело заниматься намеченными делами, зная, что исход будет благоприятным.