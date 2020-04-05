Теперь и без поездов. БелЖД отменила все рейсы в Москву и Петербург

Влада Некрасова

"Белорусская железная дорога" на своем сайте уведомила пассажиров об отмене рейсов в обе стороны Минск – Москва (5, 6 апреля) и Брест/Минск – Санкт-Петербург (5 и 6 апреля). Составы до последнего оставались в сообщении с Россией.

Курсирование поездов приостановлено в связи с решением Роспотребнадзора.

"В связи с уведомлением ОАО "РЖД" на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск – Москва, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020; №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020", - уточняется в сообщении.

сообщило, что в Белоруссии нарушивших карантин будут госпитализировать принудительно.