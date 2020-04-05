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Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Трамп назвал основу экономического благосостояния РоссииДональд ТрампФото: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».

По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти. Он выразил уверенность в том, что Россия и Саудовская Аравия уладят нефтяные разногласия, иначе странам грозит разрушение экономики. «Они уничтожат сами себя, если не договорятся», — сказал он.

Трамп заявил о готовности Саудовской Аравии обсудить сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в день или больше, но снижении добычи со стороны США он не упомянул. При этом он назвал организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) незаконным картелем и подчеркнул, что всегда был против нее.

Ранее Дональд Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в страну. До этого он также упоминал о планах ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии, если ситуация на нефтяном рынке не нормализуется.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. Позже президент России Владимир Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти. Он подчеркнул, что все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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