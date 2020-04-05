Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в США

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в стране в ближайшее время. Его слова передает «Интерфакс».

Американский лидер предположил, что ситуация в ближайшие две недели будет самой сложной. По его словам, ожидается большое количество смертей от вируса. «Но гораздо меньше, чем было бы, если бы не были предприняты меры», — добавил он.

Также Трамп призвал некоторые СМИ прекратить сеять панику среди граждан и не распространять ложные слухи об инфекции. «Я бы мог их назвать, но это все те же СМИ, что и обычно», — уточнил президент.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в США превысило 301 тысячу. Из них более 8,1 тысячи человек умерли, еще 14,5 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.