Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в США

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в страну. Его слова передает ТАСС.

«Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании», — заявил Трамп. Он добавил, что верит в энергетическую сферу страны, и отметил, что власти должны о ней позаботиться.

Ранее американский президент уже упоминал о планах ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии, если ситуация на нефтяном рынке не нормализуется.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. К концу месяца эталонная нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель, до самых низких значений с 2002 года. Минимумы за последние 18 лет также обновила американская WTI, которая падала ниже 20 долларов. Российская нефть Urals и вовсе рухнула до уровня 1999 года.

Позже президент России Владимир Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти. Он подчеркнул, что все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка.