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Турция ужесточилась к коронавирусу: новые меры охватят миллионы граждан

Турция ужесточилась к коронавирусу: новые меры охватят миллионы граждан

Власти Турции решились на очередные меры борьбы с коронавирусом Covid-19, хотя решение о введении в стране чрезвычайного положения, к чему все последние дни призывает местная оппозиция, до сих пор не принято.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшую пятницу обнародовал новый пакет мер по защите населения в условиях пандемии. Установленный запрет на выход из дома отныне распространяется на две возрастные категории граждан: в возрасте до 20 лет и старше 65 лет. Это около 34,4 миллиона из более, чем 83 миллионов граждан страны, сообщило накануне, 4 апреля, государственное информагентство Anadolu.

В 30 крупных городах Турции и в провинции Зонгулдаг на северо-западе страны введён запрет на выход на улицу жителям, родившимся после 1 января 2000 года (26,9 миллиона человек). Ранее запрет распространялся лишь на граждан в возрасте 65 лет и старше, а это 7,5 миллиона жителей. В 30 крупных городах и в Зонгулдаге проживает в целом 65,25 млн человек.

Население одного лишь Стамбула превышает 15,5 млн человек, далее следуют Анкара (5,63 млн) и Измир (4,36 млн).

Провинция Зонгулдаг была включена в перечень районов, подпавших под усиленные карантинные меры в связи с высоким уровнем больных с проблемами дыхательных путей. В этой провинции проживает почти 600 тыс. человек.

По данным на вечер 4 апреля, в Турции подтверждена почти 21 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 425 человек умерли.

Турция остановила 28 марта всё междугороднее железнодорожное сообщение в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом. За день до этого власти распорядились приостановить авиасообщение с внешним миром. Закрыты все учебные заведения, кафе и бары, запрещены массовые молитвы, отложены спортивные матчи. Правительство Эрдогана ранее подготовило пакет стимулирующих мер размером 15 млрд долларов, чтобы смягчить воздействие пандемии на экономику.

2 апреля власти Турции назвали примерные сроки начала туристического сезона в стране в этом году, который перенесён в связи с пандемией коронавируса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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