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У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирусФото: Soe Zeya Tun / REUTERS

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Случаи инфицирования были выявлены в двух туристических провинциях — Чонбури (Паттайя) и Пхукет. Вирус обнаружили у шестерых женщин в возрасте от 28 до 60 лет, и у 48-летнего мужчины.

Также сообщается о заболевшем девятилетнем мальчике. Однако в разных базах данных он проходит как гражданин России, так и как подданный королевства Таиланд.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Таиланде зарегистрировано 2 169 случаев заражения коронавирусом, умерли 23 человека, еще 674 выздоровели. Всего в мире число инфицированных превысило 1,2 миллиона человек, за весь период пандемии скончались 64,7 тысячи.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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