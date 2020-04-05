Убьет ли нефть "энергия будущего" после коронавируса

Алексей Вольцев

© REUTERS / Essam Al-SudaniАлександр СобкоВсе материалы

Жизнь после коронавируса — популярная тема для обсуждений. Кто-то считает, что все будет по-старому, кто-то ожидает заметных изменений в жизнеустройстве. Что все это означает для сектора энергетики?

В общем случае понятно, что реакции могут быть: 1) краткосрочные, вызванные текущим разрушением спроса из-за карантинов (это мы видим уже сейчас); 2) среднесрочные, связанные с рецессией или слабым ростом мировой экономики после эпидемии; 3) долгосрочные, связанные с теми или иными принципиальными изменениями в нашей жизни, и 4) связанные с изменением стоимости энергоносителей относительно друг друга.