Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Убьет ли нефть "энергия будущего" после коронавируса

Убьет ли нефть "энергия будущего" после коронавируса
© REUTERS / Essam Al-Sudani
Александр СобкоВсе материалы

Жизнь после коронавируса — популярная тема для обсуждений. Кто-то считает, что все будет по-старому, кто-то ожидает заметных изменений в жизнеустройстве. Что все это означает для сектора энергетики?

В общем случае понятно, что реакции могут быть: 1) краткосрочные, вызванные текущим разрушением спроса из-за карантинов (это мы видим уже сейчас); 2) среднесрочные, связанные с рецессией или слабым ростом мировой экономики после эпидемии; 3) долгосрочные, связанные с теми или иными принципиальными изменениями в нашей жизни, и 4) связанные с изменением стоимости энергоносителей относительно друг друга.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Производство антисептиков в России увеличилось вчетверо
Производство антисептиков в России увеличилось вчетверо
Звездопад, Суперлуние, сближение с астероидом: главные астрономические события на апрель 2020 года
Звездопад, Суперлуние, сближение с астероидом: главные
Россияне на карантине занялись новым видом досуга
Россияне на карантине занялись новым видом досуга
Коронавирус играет на руку «секте Саакашвили» — Николоз Мжаванадзе
Коронавирус играет на руку «секте Саакашвили» — Николоз Мжаванадзе
Убьет ли нефть "энергия будущего" после коронавируса
Убьет ли нефть "энергия будущего" после коронавируса
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
В шорт-лист Букеровской премии вошла 28-летняя писательница
В шорт-лист Букеровской премии вошла 28-летняя писательница
Число якудза рекордно сократилось
Число якудза рекордно сократилось
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время эпидемии
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время

Топ на сегодня

В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса

Еще по теме

Центробанк: возобновление экономического роста в России будет неравномерным
ОПЕК+ из-за эпидемии коронавируса усилит сокращение добычи нефти
Credit Suisse ухудшил прогноз роста спроса на нефть из-за Brexit
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики