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Участница «Холостяка» Лиза Адаменко: «До встречи с Антоном не доверяла мужчинам»

Участница «Холостяка» Лиза Адаменко: «До встречи с Антоном не доверяла мужчинам»
20-летняя модель стала чуть ли не самой скандальной участницей нынешнего сезона «Холостяка». Антон Криворотов не сразу решил взять Лизу на шоу, хотя они и были ранее знакомы.

Многие помнят, как несколько лет назад Лиза Адаменко со скандалом разводилась с мужем-олигархом Валентином Ивановым: девушка вышла замуж в 17 лет и столкнулась с жестокостью со стороны супруга.

На свидании с Антоном Лиза призналась, что муж любил душить ее в бассейне и всячески издевался над ней. «Я не стала бояться мужчин, просто перестала им доверять. Не могу сказать, какой конкретно мужчина мне нужен. Но понимаю, что тот, который будет меня дополнять и любить», — говорит Адаменко. 

Поиски новых отношений и привели ее на проект «Холостяк». Каково же было ее удивление, когда стало известно, что бороться предстоит именно за сердце Антона. Как оказалось, молодые люди ранее уже пересекались в Америке. 

«Когда я вышла из «Мустанга» и увидела, что холостяком будет Антон, то испытала приятный шок. И до сих пор я очень рада, что именно он стал главным героем шоу», — делится Лиза. 

На свидании с Антоном Лиза вела себя крайне открыто, не пытаясь что-либо от него утаить. «Он меня привлек своей непосредственностью, своей невероятнейшей харизмой, своими глазами и улыбкой. Ему открываться легко, потому что он очень располагает к себе. Он стал для меня близким человеком», — отметила Адаменко.

А вот с другими участницами проекта девушка не смогла сблизиться. Иногда конкурентки пытались выставить Лизу виноватой в той или иной ситуации. Например, в том, что именно Адаменко сообщила Барбаре Пино неприятную новость: мол, Антон нашел ее бывшего мужа и позвонил ему. Экзотическая красавица, фаворитка Криворотова, тогда очень вспылила и едва не покинула проект навсегда.

По словам Лизы, в моменты, когда на нее ополчались девушки, она медитировала, чтобы успокоиться. «А еще я пишу книгу, и это моя вторая медитация. Истерики периодически происходят, потому что замкнутое пространство, потому что все равно есть некое давление, которое так или иначе дает о себе знать. Пару раз у меня происходили нервные срывы», — говорит Лиза.

Девушка с ранних лет работает моделью, поэтому не боится замечаний и критики. «Я привыкла слушать ее и адекватно воспринимать. Одно время воспринимала болезненно, особенно, когда пошла учиться на актерский. Но потом поняла, что это мне только на пользу. Так что к критике, особенно к конструктивной, отношусь положительно. Обижает ли она меня? И да, и нет. Но я не даю себя в обиду и стараюсь не общаться с людьми, которые могут меня обидеть», — рассуждает Адаменко. 

Смотрите шоу «Холостяк» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ

Фото: пресс-служба

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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