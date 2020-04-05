Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине

Алексей Вольцев

Профессор Института физиологии имени Богомольца НАН Украины, доктор медицинских наук Виктор Досенко прогнозирует, что карантин в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 не закончится до майских праздников.По словам Виктора Досенко, опыт Китая, Южной Кореи, Ирана показывает, что количество заболевших и умерших резко снижается через 2−3 месяца от начала эпидемии."Этому есть несколько причин. Одна из важнейших: в человеческой популяции возникает коллективный иммунитет. Ну и, конечно, карантинные ограничения играют огромную роль в борьбе с эпидемией", - считает ученый.По его мнению, майские праздники украинцы все еще проведут на карантине, благодаря которому эпидемия в Украине развивается не чересчур быстро, смертность сравнительно не велика - на уровне 2,4 процента."Об этом свидетельствует то, что эпидемия COVID-19 охватила страны, в которых зимой так же тепло, как у нас летом - Индию, например", - заметил ученый.