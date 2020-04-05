United Airlines отменит 90% рейсов в Нью-Йорк и Нью-Джерси

Анастасия Иванова

Авиакомпания United Airlines временно отменит до 90% своих рейсов в аэропорты "Ньюарк" в Нью-Джерси и "Ла Гуардиа" в Нью-Йорке на фоне пандемии коронавируса, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на письмо гендиректора компании Грега Харта своим сотрудникам.

Такое решение было принято после того, как центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в связи с распространением коронавируса призвали жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута в течение 14 дней воздержаться от поездок внутри страны, без которых можно обойтись.