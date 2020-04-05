В 2019 году в «черный список» Латвии вошли 53 иностранца

Анастасия Иванова

Служба госбезопасности (СГД) Латвии сообщила, что в прошлом году инициировала включение в так называемый «черный список» МВД 53 иностранных граждан, пишет LETA.

СГБ проверяет заявки на визы и вид на жительство, а также иностранцев, которые по разным причинам находятся в Латвии. Один из главных критериев, которому уделяется усиленное внимание — «потенциальные риски шпионажа».

Если констатируется угроза интересам безопасности государства, СГД имеет право потребовать у министра внутренних дел включения этого человека в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в Латвию.

В прошлом году это было 53 человека. 45 из них, как уверяют в Службе госбезопасности, «угрожали конституционному строю Латвии», шесть были связаны с «риском терроризма», два — с «риском шпионажа». 36 человек были включены в список краткосрочно, 17 — навсегда.

Среди включенных в прошлом году в латвийский «черный список» оказался, в частности, российский певец Григорий Лепс.