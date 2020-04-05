Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Черновцах посреди улицы застрелили мужчину: фото с места происшествия

В Черновцах посреди улицы застрелили мужчину: фото с места происшествия

В Черновцах посреди улицы застрелили мужчину: фото с места происшествия

В Черновцах, где 4 апреля вводятся новые ужесточенные правила карантина, неизвестный устроил смертельную стрельбу посреди улицы. Ранее «ФАКТЫ» писали об уличном ранении валютчика на Закарпатье.

Жертвой стал 33-летний мужчина, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Инцидент произошел на улице Воробкевича.

На месте инцидента

Пострадавший получил огнестрельное ранение в живот и его даже успели госпитализировать, однако медики оказались бессильны.

Уголовное производство открыто по признакам части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Таким образом, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Поиск стрелявшего продолжается.

Напомним, накануне на Киевщине житель Яготинского района попытался решить конфликт с помощью пистолета и гранаты, но в результате погиб сам.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время эпидемии
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
Собчак рассказала о времени истероидов из-за коронавируса
Собчак рассказала о времени истероидов из-за коронавируса
Стало известно о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
Стало известно о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи
В Карелии продлили режим самоизоляции
В Карелии продлили режим самоизоляции
Не платящих микрокредиты россиян попросили не наказывать
Не платящих микрокредиты россиян попросили не наказывать
Market Watch: Сделка России и Саудовской Аравии не получится без США
Market Watch: Сделка России и Саудовской Аравии не получится без США
В США соотечественники собирают деньги для застрявших в стране россиян
В США соотечественники собирают деньги для застрявших в стране россиян
Блогер Алина Акилова потеряла ребенка
Блогер Алина Акилова потеряла ребенка
Что можно и что нельзя делать на Благовещение в 2020 году
Что можно и что нельзя делать на Благовещение в 2020 году

Топ на сегодня

В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса

Еще по теме

В Днепре расстреляли мужчину
Военнослужащий ВСУ застрелен на КПП военной части в Ровно
В центре Харькова неизвестный застрелил мужчину
Грузчик магазина получил огнестрельное ранение в Москве