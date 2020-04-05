В Европе захотели новый план Маршалла

Вадим Карасев

Урсула фон дер ЛяйенФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Европе, охваченной эпидемией коронавируса, захотели принятия нового плана Маршалла. О необходимости масштабных инвестиций в бюджет Евросоюза высказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в комментарии для газеты Welt am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

«Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем», — заявила фон дер Ляйен. Она уверена, что вскоре Старый Свет опять будет «твердо стоять на ногах», а нынешний кризис создаст чувство единства у европейских наций.

В Европе подтверждены свыше 627 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Погибли 46 тысяч человек. В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.

План Маршалла, принятый в 1948 году, предполагал помощь Европе со стороны США на миллиарды долларов. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную Второй мировой войной.