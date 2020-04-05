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В Испании за сутки более 670 человек умерли из-за коронавируса

В Испании за сутки более 670 человек умерли из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Число заразившихся новым коронавирусом в Испании за сутки выросло на 6 тысяч человек — до 130 759, скончались 674 человека, заявили в воскресенье в Минздраве королевства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, всего  от коронавируса умерли 12 418 человек, 38 080 пациентов выздоровели. В минувшую субботу Минздрав сообщал о 124 736 заболевших и 11 744 жертвах пандемии.

Испания занимает второе место в мире после Италии по числу умерших от заболевания. В настоящий момент страна вышла на вторую позицию после США по количеству инфицированных. Королевство также занимает второе место после КНР по числу вылечившихся. 

Ранее стало известно, что в Италии снизилось число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. 

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По материалам: pnp.ru

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