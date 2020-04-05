В Италии продолжает снижаться число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии за сутки выявлено 2 972 новых носителей COVID-19, сообщил в воскресенье вечером руководитель службы гражданской защиты Анджело Боррелли в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал RaiNews24. В настоящий момент, отметил он, в стране насчитывается 91 246 инфицированных.

В больницах с симптомами заболевания проходят лечение 28 949 человек (-71), ещё 58 320 носителей вируса помещены на домашний карантин.

Боррелли указал, что второй день подряд снижается количество больных, нуждающихся в интенсивной терапии. Сейчас их число составляет 3977, что на 17 (-0,4%) меньше по сравнению с субботой.

За день поправились 819 человек. Общее же число выздоровевших составляет 21 815. В то же время скончались 525 человек, что является наименьшим показателем с 19 марта. Общее число жертв COVID-19 в Италии на сегодняшний день достигло 15 887.

С начала эпидемии в Италии были заражены коронавирусом порядка 128 948 человек, включая выздоровевших и умерших.