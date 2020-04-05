В Италии замедлился рост числа умерших от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Pixabay

В Италии замедлился рост числа умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

За сутки число жертв выросло на 525 и достигло 15 887. В последний раз рост числа жертв менее 600 за сутки был зарегистрирован 19 марта.

В субботу, 4 апреля, был зарегистрирован 681 летальный исход, днем ранее — 776.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 128 948 человека. Жертвами инфекции стали 10 023 человека, вылечились 15 887 пациента. Страна находится на третьем месте по общему числу инфицированных, уступая США, где более 324 тысяч заразившихся, и Испании, где более 130 тысяч заболевших.

В целом в мире более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Из них 67,9 тысячи скончались, еще 256 тысяч человек вылечились.