В Карелии продлили режим самоизоляции

Анастасия Иванова

В Карелии до 15 апреля будет продлен "жесткий" режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Видеообращение главы Карелии опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с сохранением угрозы распространения эпидемии коронавируса, в соответствии с указом президента, сегодня мною подписано распоряжение о продлении жестких ограничительных мер по самоизоляции граждан до 15 апреля", - сказал глава республики.

Парфенчиков подчеркнул, что после указанной даты возможно ослабление режима ограничений, как на территории всей республики, так и в отдельно взятых районах. Это станет возможным, указал он, если все жители Карелии будут "ответственно и жестко" соблюдать режим.