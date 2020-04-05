В Казахстане число жертв коронавируса выросло до шести человек

Лидия Мартынова

Житель Шымкента (на юге Казахстана) скончался в воскресенье от коронавируса, общее число жертв COVID-19 в республике выросло до шести, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сейчас в Казахстане подтвержден 551 случай коронавируса. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин. Позже карантинные ограничительные меры ввели в ряде других регионов и городов страны.