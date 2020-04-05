В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Мир ждет глобальный экономический кризис, спровоцированный, в том числе, пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает «Интерфакс».

По его словам, кризис «еще заявит о себе» и для борьбы с его проявлениями нужны совместные усилия многих стран мира. «Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — заявил представитель Кремля.

Ранее ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса. По его словам, с развитием ситуации в мире традиционная часть экономики войдет в стагнацию.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.