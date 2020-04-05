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В Кремле уточнили, кто может вводить режим ЧП в стране

В Кремле уточнили, кто может вводить режим ЧП в стране
Решение о принятии режима чрезвычайного положения в России в случае такой необходимости относится к компетенции координационной комиссии во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, что звучат призывы о введении в России режима чрезвычайного положения, который, в частности, предполагает возмещение компаниям выпадающих доходов из-за вынужденного простоя, Песков сказал: "Я никак не комментирую эти призывы".

# Политика
По материалам: ria.ru

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