В Литве на улицы крупнейших городов вышли патрули военной полиции

Алексей Вольцев

Начиная с этой недели следить за порядком на улицах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя и Паневежиса стала военная полиция Литвы. Как сообщил пресс-секретарь литовского штаба обороны капитан Андрюс Дилда, дежурство патрулей будет осуществляться с 8:00 часов, передает RuBaltic.Ru.

По словам Дилды, департамент полиции не справляется с нагрузкой, связанной с карантином, поэтому властям пришлось подключить военных. Он отметил, что они не смогут наказывать нарушивших самоизоляцию, а будут занимаются только разъяснительной профилактической работой.

«Военная полиция выполняет задания со стандартным оборудованием и экипировкой, как и обычная полиция. Это табельное оружие, газовый баллончик, наручники, полицейская дубинка», — пояснил Дилда.

Карантин в Литве будет действовать до 13 апреля, за его нарушение физических лиц могут оштрафовать на сумму от € 500 до € 1500, юридическим лицам грозит еще большая сумма штрафа — от € 1500 до € 6 тыс.

На сегодняшний день в прибалтийской республике зафиксировано свыше 700 случаев заболевания коронавирусом, девять человек скончались.

Ранее стало известно о том, что Литва запретила въезд легковым автомобилям из Белоруссии и России. Об этом заявил пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, передает BNS.

«Невозможно въехать в Литву из России и Беларуси после полуночи пятницы на любом контрольно-пропускном пункте. Это не относится к грузовым перевозкам», — сказал Мишутис.

По его словам, въезд в страну на легковом автомобиле возможен через контрольно-пропускные пункты Калвария — Будзиск на границе с Польшей и Салочяй — Гренцтале — с Латвией. Проехать через них могут как граждане Литвы, так и иностранцы, следующие транзитом, а также иностранцы, имеющие вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Как отметил пресс-атташе, пока эти меры будут действовать до 13 апреля, но власти рассматривают вопрос об их продлении. Без ограничений в Литву может въезжать грузовой транспорт из Латвии, Польши, Белоруссии и России.

Напомним, ранее правительство Литвы приняло решение о запрете пассажирского авиационного и паромного сообщения с 4 апреля, за исключением парома из немецкого города Киль в Клайпеду.