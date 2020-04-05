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В Минэкономразвития дали совет российскому бизнесу

В Минэкономразвития дали совет российскому бизнесу
В ситуации с коронавирусом нужно найти компромисс, чтобы соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ставя в приоритет здоровье людей, но при этом продолжать работу. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, пишет РБК.


"Очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась", — считает он.

По мнению главы ведомства, предприятия должны искать способ продолжить работу.

"Ведь, может быть, в какой-то части ограничения останутся на чуть большее время", — заключил Решетников.

Накануне он заявил, что скорость восстановления российской экономики после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса зависит от того, какие меры поддержки будут приняты и как быстро они будут реализованы.

# Россия
По материалам: ria.ru

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