В Минэкономразвития дали совет российскому бизнесу

Влада Некрасова

В ситуации с коронавирусом нужно найти компромисс, чтобы соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ставя в приоритет здоровье людей, но при этом продолжать работу. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, пишет РБК.





"Очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась", — считает он.

По мнению главы ведомства, предприятия должны искать способ продолжить работу.

"Ведь, может быть, в какой-то части ограничения останутся на чуть большее время", — заключил Решетников.

Накануне он заявил, что скорость восстановления российской экономики после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса зависит от того, какие меры поддержки будут приняты и как быстро они будут реализованы.