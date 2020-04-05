В Москве работодателей обязали сообщить властям о количестве сотрудников, работающих в офисе и удаленно

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Москве организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не была приостановлена из-за коронавируса, обязали предоставить столичным властям сведения о количестве сотрудников, которые продолжают работать на территории организации, о тех, кто был переведен на дистанционную работу и о тех, в отношении кого был установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы. Соответствующий указ 4 апреля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В тексте указа отмечается, что работодатели будут обязаны принять решение об установлении численности работников не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, работающих «на удаленке», а также тех сотрудников, «в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы».

Кроме того, организации и ИП будут обязаны обеспечить «представление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 4.2 настоящего указа (без персональных данных), в том числе о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы), на адрес электронной почты [email protected] по форме согласно приложению 3 к настоящему указу». Отмечается, что консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 495 870-72-98.