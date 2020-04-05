В Москве у трех священников выявили коронавирус

Лидия Мартынова

У троих священнослужителей Русской православной церкви в Москве выявили коронавирус, ещё у двоих его подозревают, сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

В Telegram-канале Группы говорится, что по состоянию на 5 апреля 2020 года у следующих священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат:

—иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" (Марьино, Москва);—иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве;—иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле в Москве.

Еще у двоих священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, это протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве и иерей Дмитрий Карпов, клирик того же храма.

стопкоронавирус.рф.