В Москве заявили о готовности запустить систему тотального контроля

Анастасия Иванова

В Москве готовы к запуску «умной» системы контроля за соблюдением гражданами правил самоизоляции, однако на данный момент ее внедрение не требуется.

Вопрос ее реализации будет решаться в зависимости от поведения жителей столицы. Об этом 4 апреля заявил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

«Мы видим, что подобные системы уже реализованы в зарубежных странах, в таких как Индия, Китай, Кипр. Думаю, что для Москвы это было совсем несложно реализовать технически», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, активность в соцсетях и нагрузка на стриминговые сервисы в столице говорит о том, что москвичи действительно соблюдают введенный режим. И связано это не только с требованиями властей, но и с желанием людей поскорее вернуться к привычной жизни.

О том, что система контроля может быть активирована в случае роста количества нарушений режима самоизоляции жителями столицы, подтвердили и власти Москвы.

Там сообщили, что система будет запущена после соответствующего распоряжения московского правительства. После этого жители должны будут подтверждать свое перемещение по городу с помощью специализированного кода.

Передвигаться можно будет любым способом — на машине, общественном транспорте или пешком, главное — уведомить о своем намерении выйти из дома и иметь при себе код. При этом для выгула домашнего животного или выноса мусора код не потребуется.

Код представляет собой комбинацию букв и цифр. Получить его можно через личный кабинет на портале mos.ru, затем сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать. В департаменте подчеркнули, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам, поэтому перебоев с получением кода не возникнет.

Также получить код можно с помощью телефона, порядок выдачи будет закреплен в распоряжении московского кабмина. В случае передвижения по городу без кода предусмотрена ответственность.

Ранее ИА Newstes сообщало, что мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей не садиться за руль без необходимости. Также мы сообщали, что в Москве произошел резкий скачок числа инфицированных коронавирусом.