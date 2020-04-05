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В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом

В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусомФото: Andrew Kelly / REUTERS

США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей. Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере», — сказал он.

Трамп уточнил, что как минимум тысяча военнослужащих будет направлена в Нью-Йорк, ставший очагом распространения инфекции.

Ранее американский лидер предупредил, что ситуация в ближайшие две недели в стране будет самой сложной. По его словам, ожидается «большое количество» смертей от вируса.

31 марта застрявшие в Нью-Йорке туристы попросили Путина эвакуировать их на родину. На следующий день они получили помощь от Генконсульства России.

По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США превысило 305 тысяч. 8,3 тысячи человек умерли, 14,5 тысячи выздоровели.

США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Страна более чем в два раза обогнала Италию и Испанию, находящихся на втором и третьем месте соответственно. Число инфицированных в штате Нью-Йорк и одноименном городе составляет около 20 процентов от всех случаев в стране.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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