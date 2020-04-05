В ОНФ рассказали, как функционирует центр поддержки по трудовым вопросам
Руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин поделился с Ruposters подробностями работы Центра поддержки граждан по трудовым вопросам, который открыл ОНФ на период действия режима самоизоляции.
"Это волонтерский центр, юристы-практики, кадровики, студенты старших курсов юридических специальностей помогают гражданам с работой из-за этого коронавируса. Мы создали почту [email protected], куда граждане пишут письма с вопросами, уточнениями, подсказками, волонтеры помогают ответить. Это далеко не всегда юридическая консультация. Например, спрашивают, как правильно построить разговор с работодателем, какие встречные меры принять в сложной ситуации, как работать дистанционно", — рассказал Семин.
По его словам, большая часть запросов приходит от тех, у кого возникли проблемы с работой. Однако периодически вопросы задают и компании, которым, к примеру, нужны подробности о правильном переводе сотрудников на "удаленку". Кроме того, малый бизнес интересуется мерами господдержки.
Семин заверил, что ОНФ стоит на страже интересов работников, но, несмотря на это, будет пытаться максимально разрешить спорные ситуации переговорами, не доводя до суда.
Действовать проект, отметил Семин, будет на период самоизоляции и последующих нескольких месяцев, пока экономика восстанавливается. Резюмируя, он поблагодарил всех волонтеров, которые сейчас помогают нуждающимся.