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В ОНФ рассказали, как функционирует центр поддержки по трудовым вопросам

В ОНФ рассказали, как функционирует центр поддержки по трудовым вопросам

Руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин поделился с Ruposters подробностями работы Центра поддержки граждан по трудовым вопросам, который открыл ОНФ на период действия режима самоизоляции.

"Это волонтерский центр, юристы-практики, кадровики, студенты старших курсов юридических специальностей помогают гражданам с работой из-за этого коронавируса. Мы создали почту [email protected], куда граждане пишут письма с вопросами, уточнениями, подсказками, волонтеры помогают ответить. Это далеко не всегда юридическая консультация. Например, спрашивают, как правильно построить разговор с работодателем, какие встречные меры принять в сложной ситуации, как работать дистанционно", — рассказал Семин.

По его словам, большая часть запросов приходит от тех, у кого возникли проблемы с работой. Однако периодически вопросы задают и компании, которым, к примеру, нужны подробности о правильном переводе сотрудников на "удаленку". Кроме того, малый бизнес интересуется мерами господдержки.

Деятельность центра направлена и на мониторинг рынка труда с точки зрения системных мер поддержки. Смотрим, если ситуация распространенная, обращаемся в мэрию, в правительство с просьбой принять дополнительные меры поддержки для определенных категорий работников.

Семин заверил, что ОНФ стоит на страже интересов работников, но, несмотря на это, будет пытаться максимально разрешить спорные ситуации переговорами, не доводя до суда.

Иногда бывает выгодно пойти во временный отпуск, на временное снижение з/п, у кого она сдельная, но сохранить рабочее место и через месяц продолжить работать. Каждый случай индивидуальный. Иногда людям просто психологически тяжело, честно говоря. Просто хотят спросить, что там у вас в Москве, как вы думаете, насколько глубоким будет кризис. Мы пытаемся каждый случай рассматривать индивидуально, настраиваем волонтеров помогать как медиаторы в первую очередь, решить вопрос переговорами.

Действовать проект, отметил Семин, будет на период самоизоляции и последующих нескольких месяцев, пока экономика восстанавливается. Резюмируя, он поблагодарил всех волонтеров, которые сейчас помогают нуждающимся.

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По материалам: uposters.ru

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