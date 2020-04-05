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В Петербурге больных Covid-19 будут лечить на дому

В Петербурге больных Covid-19 будут лечить на дому

В Санкт-Петербурге больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией стали оставлять на лечение дома. Как сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению медицинская помощь пациентам с положительным результатом теста на Covid-19 может оказываться на дому при легком течении заболевания или отсутствии клинических проявлений болезни.

В комитете не уточнили, какое количество больных Covid-19 лечится дома.Вместе с тем, в распространенном сообщении пресс-службы комитета говорится, что в ранее закрытой на прием Александровской больнице Covid-19 подтвержден у пяти сотрудников медучреждения и 11 пациентов.

Следует отметить, что пациенты переведены на лечение в Боткинскую больницу, медперсонал оставлен дома в режиме изоляции.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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