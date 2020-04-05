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В Подмосковье объяснили правила передвижения на машинах во время самоизоляции

В Подмосковье объяснили правила передвижения на машинах во время самоизоляцииФото: Владимир Баранов / РИА Новости

Жителям Московской области разрешили использовать личный транспорт во время изоляции, чтобы доехать до ближайшего гипермаркета. Соответствующее постановление опубликовано на портале подмосковного правительства.

«Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев ... следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства», — говорится в документе.

Из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции. В частности, в Москве жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. При этом режим не ограничивает права граждан на въезд в столицу и выезд из нее.

По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, из них свыше трех тысяч — в Москве. В Московской области зафиксировано 260 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 34 человека.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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