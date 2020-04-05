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В России временно запретили банкротить

В России временно запретили банкротитьФото: Максим Змеев / Reuters

В России ввели временный запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Документ опубликован на сайте правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение руководителям регионов и Центробанку отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве. Речь идет о тех, кто задолжал бюджетам или органам исполнительной власти субъектов России, а также кредитным организациям (если дело о банкротстве не было возбуждено ранее).

Аналогичное поручение дано и Федеральной налоговой службе (ФНС) с упоминанием об обязательном предоставлении отсрочки в отношении тех организаций, которые работают в сфере туризма и авиаперевозок.

Дополнительно в документе говорится о доработке поправок в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Власти намерены внести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долгов для тех граждан, у которых низкий уровень доходов и не хватает средств для погашения долгов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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