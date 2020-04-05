В России за сутки подтверждены 658 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 22:21 Вадим Карасев
За сутки в России зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Диагноз был впервые поставлен в Камчатском крае, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.
Больше всего заболевших выявили в Москве. При этом за сутки в России выздоровели 22 человека, двое скончались. Наблюдается следующая разбивка новых случаев заражения по регионам:
Москва - 536
Московская область - 45
Нижегородская область - 22
Санкт-Петербург - 20
Тульская область - 10
Ленинградская область - 10
Красноярский край - 4
Ханты-Мансийский АО - 3
Республика Крым - 2
Камчатский край - 2
Ярославская область - 1
Челябинская область - 1
Хабаровский край - 1
Новосибирская область - 1
Московская область - 45
Нижегородская область - 22
Санкт-Петербург - 20
Тульская область - 10
Ленинградская область - 10
Красноярский край - 4
Ханты-Мансийский АО - 3
Республика Крым - 2
Камчатский край - 2
Ярославская область - 1
Челябинская область - 1
Хабаровский край - 1
Новосибирская область - 1
В общей сложности опасным коронавирусом в России заразились 5389 человек в 79 регионах. Полностью выздоровели 355 россиян, зафиксировано 45 летальных случаев.
Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: uposters.ru