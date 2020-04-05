В России за сутки подтверждены 658 новых случаев заражения COVID-19

Вадим Карасев

За сутки в России зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Диагноз был впервые поставлен в Камчатском крае, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Больше всего заболевших выявили в Москве. При этом за сутки в России выздоровели 22 человека, двое скончались. Наблюдается следующая разбивка новых случаев заражения по регионам:

Москва - 536

Московская область - 45

Нижегородская область - 22

Санкт-Петербург - 20

Тульская область - 10

Ленинградская область - 10

Красноярский край - 4

Ханты-Мансийский АО - 3

Республика Крым - 2

Камчатский край - 2

Ярославская область - 1

Челябинская область - 1

Хабаровский край - 1

Новосибирская область - 1

В общей сложности опасным коронавирусом в России заразились 5389 человек в 79 регионах. Полностью выздоровели 355 россиян, зафиксировано 45 летальных случаев.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.