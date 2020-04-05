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В России за сутки подтверждены 658 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки подтверждены 658 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в России зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Диагноз был впервые поставлен в Камчатском крае, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Больше всего заболевших выявили в Москве. При этом за сутки в России выздоровели 22 человека, двое скончались. Наблюдается следующая разбивка новых случаев заражения по регионам:

Москва - 536
Московская область - 45
Нижегородская область - 22
Санкт-Петербург - 20
Тульская область - 10
Ленинградская область - 10
Красноярский край - 4
Ханты-Мансийский АО - 3
Республика Крым - 2
Камчатский край - 2
Ярославская область - 1
Челябинская область - 1
Хабаровский край - 1
Новосибирская область - 1

В общей сложности опасным коронавирусом в России заразились 5389 человек в 79 регионах. Полностью выздоровели 355 россиян, зафиксировано 45 летальных случаев.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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