В Ростове опубликован список социальных мер поддержки населения в период пандемии

Вадим Карасев

4 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об утверждении Плана мероприятий по поддержке населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Полный список мер приведен на Официальном портале Правительства Ростовской области. Он включает в себя 15 пунктов. В нем затронуты меры помощи как пожилым людям, так и всем жителям области.

В документе отражены следующий комплекс мероприятий поддержки граждан. В первую очередь, ростовчан освободили от уплаты взносов за капитальный ремонт в период с апреля по май. Коммунальные услуги должны оказывать населению в полном объеме независимо от оплаты счетов.

Продлены сроки действия выданных свидетельств о праве на получение государственной поддержки, земельных сертификатов работникам сферы здравоохранения на 90 дней с момента прекращения режима повышенной готовности.

В течение всего периода карантинных мероприятий будет организована доставка лекарств и медицинских изделий, выписанных врачом, гражданам старше 65 лет, находящихся на режиме самоизоляции. Также пожилых ростовчан обеспечат продуктовыми наборами.

В плане отражены и меры помощи малообеспеченным семьям. В полтора раза увеличен размер величины прожиточного минимума для того, чтобы большее количество жителей смогли получить адресную помощь. Размер пособия установлен на детей - 10402 рубля, а для иных категорий граждан – 10039 рублей. Кроме того, материальную помощь окажут тем людям, у кого доход превышает от 10 до 1000 рублей от минимального прожиточного минимума.

Также увеличен размер ежемесячной помощи организаторам приемных семей для пожилых и инвалидов до 5000 рублей.

Одновременно главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте волонтерам.

В пресс-службе правительства Ростовской области объяснили, что в зависимости от развития ситуации список комплексных мер оказания помощи гражданам может быть расширен.