В Ростовской области список ограничительных мер пополнился

Вадим Карасев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, сегодня, 5 апреля, подписал новое постановление, в котором уточняются ранее введенные ограничительные меры из-за коронавируса.

В постановление включены все основные положения предыдущего распоряжения, а также, в него внесли некоторые уточнения, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Некоторым послаблением ограничительных мероприятий можно считать то, что на территории области пока не запрещается работа розничных рынков, на которых продаются продукты и товары первой необходимости.

Однако, вместе с тем, в документе добавилось несколько новых запретов:

запрещается плановая госпитализация пациентов для проведения им курсовой или программной терапии, а также, плановые визиты в поликлиники или амбулатории. Исключением стали те случаи, когда отсрочка планового визита к врачу может негативно отразиться на здоровье либо создаст угрозу жизни человека;запрещается посещать леса, охотничьи угодья, а также, охота. Запрет не распространяется на специалистов, осуществляющих профессиональную надзорную деятельность в этой сфере;запрещается проводить религиозные обряды и церемонии вне культовых зданий;дошкольные образовательные учреждения не будут работать пока до 12 апреля;общеобразовательные учреждения должны обеспечить переход на дистанционное обучение учащихся в период с 4 по 30 апреля;

На сайте правительства Ростовской области отмечают, что все новые положения и запреты были введены с учетом рекомендаций главного санитарного врача региона.

В постановлении также уточняется, какие предприятия и организации могут быть отнесены к категории непрерывно действующих.