В США могут ввести запрет на внутренние рейсы из очагов коронавируса

Влада Некрасова

Власти США не исключают ограничения на внутренние перелеты из очагов распространения коронавируса, заявил в воскресенье журналистам президент Дональд Трамп.

"Мы очень серьезно думаем над этим сейчас. Мы работаем с губернаторами, мы работаем с авиакомпаниями, мы работаем с другими факторами. Это очень непростое решение", - сказал он в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность запрета на полеты из очагов распространения коронавируса.

При этом он напомнил, что при полетах пассажиры проходят проверку на коронавирус, в некоторых штатах это касается и внутренних рейсов.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.