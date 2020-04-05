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В США могут ввести запрет на внутренние рейсы из очагов коронавируса

В США могут ввести запрет на внутренние рейсы из очагов коронавируса
Власти США не исключают ограничения на внутренние перелеты из очагов распространения коронавируса, заявил в воскресенье журналистам президент Дональд Трамп.

"Мы очень серьезно думаем над этим сейчас. Мы работаем с губернаторами, мы работаем с авиакомпаниями, мы работаем с другими факторами. Это очень непростое решение", - сказал он в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность запрета на полеты из очагов распространения коронавируса.

При этом он напомнил, что при полетах пассажиры проходят проверку на коронавирус, в некоторых штатах это касается и внутренних рейсов.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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