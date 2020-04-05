В США соотечественники собирают деньги для застрявших в стране россиян

Алексей Вольцев

Российские соотечественники собирают средства для россиян, которые не смогли улететь на родину из Нью-Йорка, находящегося в эпицентре эпидемии коронавируса в США. Об этом сообщила РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елена Брэнсон.

Росавиация в пятницу заявила, что действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено. Сделано это было "в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории" России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с понедельника будет создан график возвращения россиян из-за рубежа и они начнут возвращаться в страну.