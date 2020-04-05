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В США соотечественники собирают деньги для застрявших в стране россиян

В США соотечественники собирают деньги для застрявших в стране россиян
РИА Новости. Российские соотечественники собирают средства для россиян, которые не смогли улететь на родину из Нью-Йорка, находящегося в эпицентре эпидемии коронавируса в США. Об этом сообщила РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елена Брэнсон.

Росавиация в пятницу заявила, что действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено. Сделано это было "в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории" России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с понедельника будет создан график возвращения россиян из-за рубежа и они начнут возвращаться в страну.

# В мире
По материалам: ria.ru

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