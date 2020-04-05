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В Таиланде семеро россиян заболели COVID-19

В Таиланде семеро россиян заболели COVID-19
Семеро россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, находятся в настоящее время в инфекционных отделениях больниц курортного города Паттайя в Таиланде, сообщил РИА Новости в воскресенье заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

"На сегодня уже семеро россиян госпитализированы в инфекционные отделения больниц Паттайи с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", - сообщил агентству дипломат.

# В мире
По материалам: ria.ru

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