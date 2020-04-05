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В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Гражданин России, проходивший лечение в одном из госпиталей таиландского города Паттайя, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, заявил 5 апреля заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.  Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в конце марта 48-летний мужчина, который долгое время проживал в Таиланде с семьёй, поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц Паттайи. Там у россиянина подтвердили коронавирусную инфекцию.

Дипломат рассказал, что мужчина несколько дней находился в отделении интенсивной терапии, где был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В воскресенье, 5 апреля, врачи констатировали его смерть.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более миллиона заражённых. Число летальных исходов превышает 57 тысяч. В России на сегодняшний день выявлено 5 389 случаев инфицирования.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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