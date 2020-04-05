Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Умани коронавирус обнаружили у жены и детей умершего хасида из США

В Умани коронавирус обнаружили у жены и детей умершего хасида из США

В Умани коронавирус обнаружили у жены и детей умершего хасида из США

У жены и двух детей умершего в Умани от коронавируса хасида обнаружили наличие COVID-19 в крови. Об этом написал в Facebook мэр города Александр Цебрий.

«У жены (48 лет) и двух детей (дочь -18 лет и сын — 16 лет) умершего хасида диагностировали COVID-2019. Об этом недавно сообщили в лабораторном центре Минздрава Украины. Все они граждане США. Муж, жена и 6 детей. Прибыли из Лондона 11.03.2020», — написал он.

По информации мэра, на сегодня установлены около 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции. Он призвал жителей Умани не нарушать карантинные мероприятия и напомнил об ответственности.

Отметим, что по состоянию на 8:00 утра 5 апреля в стационаре инфекционного отделения КНС «Уманская городская больница» находятся 8 больных (из них один 6-месячный ребенок) с подтвержденным диагнозом COVID-19. Под наблюдением семейных врачей находится 125 человек.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ученые Оксфордского университета создали модель заражения коронавирусом в Украине и подсчитали реальное количество случаев COVID-19 в стране.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Командира «Хезболлы» убили в Ливане
Командира «Хезболлы» убили в Ливане
Список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля
Список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля
Клара Новикова: «После операции врачи сказали поставить в церкви свечку»
Клара Новикова: «После операции врачи сказали поставить в церкви
Астролог назвала знаки зодиака, которым сложно заводить друзей
Астролог назвала знаки зодиака, которым сложно заводить друзей
В Таиланде семеро россиян заболели COVID-19
В Таиланде семеро россиян заболели COVID-19
Большое интервью Ким Кардашьян: о коронавирусе, реформе уголовного права и работе с Трампом
Большое интервью Ким Кардашьян: о коронавирусе, реформе уголовного
В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 1 мая
В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 1 мая
Приезд польской делегации в Смоленск отменен из-за хаоса в Польше?
Приезд польской делегации в Смоленск отменен из-за хаоса в Польше?
Планка для каникул. В Сбербанке определили кредиты для взятия отсрочки
Планка для каникул. В Сбербанке определили кредиты для взятия отсрочки
Луна в Деве 5 апреля: как прочно встать на ноги в условиях кризиса
Луна в Деве 5 апреля: как прочно встать на ноги в условиях кризиса
Муж певицы Милены Дейнеги покончил с собой
Муж певицы Милены Дейнеги покончил с собой
Экс-директор «Метростроя» арестован в Петербурге
Экс-директор «Метростроя» арестован в Петербурге

Топ на сегодня

Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Россия не отменяла вывоз своих граждан, а взяла тайм-аут — Голикова
Россия не отменяла вывоз своих граждан, а взяла тайм-аут — Голикова
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании

Еще по теме

Из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19
В Казахстане усилят карантинные меры из-за коронавируса
Где в Киеве будут размещать «вторую волну» больных коронавирусом
Коронавирус наступает: во Львовской области зафиксировали еще четыре подозрения на COVID-19