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Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
В социальных сетях Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении уколами красоты. Бывшая возлюбленная Тимати не стала молчать и ответила экс-участнице «ДОМа-2». Сейчас же телеведущая принесла свои извинения модели.

40-летняя Виктория Боня публично извинилась перед 27-летней Аленой Шишковой. Телеведущая заявила, что признала свою ошибку и неправоту. «Не надо было комментировать. Я не хотела тебя обидеть, наоборот всегда считала тебя привлекательной, красивой. В моем сообщении было неправильно называть имена. Самое важное, что люди не должны скатываться до оскорблений! Прими мои извинения. И береги свою красоту! Мир, добро!» — заявила бывшая участница скандальной телестройки.

Дочь Виктории, восьмилетняя Анджелина, также присоединилась к извинениям. «Аленочка, прости нас, пожалуйста. Моя мама не хотела тебя обидеть. Лицо чуть-чуть пухлое, но главное, чтобы душа была красивая», — отметила звездная наследница.


Пользователи Сети приятно удивились поведению Бони. Многие подчеркнули, что иногда стоить вовремя остановиться и найти компромисс. «Виктория, учись у своей дочери! Такая девочка приятная»; «Правильно, что признаешь ошибки»; «Не нужно вообще ссору было затевать! Хорошо, что остановилась!» — написали подписчики. 

Напомним, несколько дней назад Виктория Боня заявила, что у Алены Шишковой раздутое лицо и неестественная мимика. Телеведущая посоветовала бывшей избраннице Тимати не злоупотреблять пластикой, а прибегнуть к косметологическим процедурам. «Я не стесняюсь показаться без макияжа и фильтров и горжусь своим возрастом. Мало того, выгляжу лучше, чем была в свои 25, и собираюсь так выглядеть еще очень долго! Пока все бегут колоть себе филлеры и ботокс, я ищу альтернативу в природе. Ведь эффект от них будет лишь временным, а потом в свои 27 будете выглядеть, как Алена Шишкова! Когда я увидела недавно ее фото, то просто не узнала некогда юную красавицу!» — возмущалась экс-участница «ДОМа-2».

Алена не заставила себя ждать и ответила на обвинения Виктории. «Филлеров у меня в скулах нет, есть 0,5 в губах для увлажнения. Задницу накладную я, кстати, не ношу, зубы чищу регулярно, возможно эта информация будет кому-то нужна. И еще, я считаю, что прежде чем человек заведет разговор о натуральности, он должен вытащить из себя: виниры, накладные волосы, филлеры, имплантаты и ботокс», — написала она в личном блоге.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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