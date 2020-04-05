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WP сообщил об утечке в сеть записей частных видеозвонков пользователей Zoom

WP сообщил об утечке в сеть записей частных видеозвонков пользователей Zoom

Тысячи записей частных видеозвонков, совершенных с помощью сервиса Zoom, были выложены в сети, пишет газета Washington Post.

Ролики были загружены на видеохостинги Youtube и Vimeo. В открытом доступе оказались школьные уроки, сессии с терапевтом, курсы по телемедицине, совещания в небольших компаниях и т.п. Журналисты издания связались с пятью людьми с видеозаписей, те не смогли объяснить, как звонки оказались в сети.

Приложение Zoom обрело невероятную популярность в связи с пандемией коронавируса. Число его пользователей, в декабре 2019 года составлявшее 10 млн человек, к марту 2020-го выросло до 200 млн. Эксперты по кибербезопасности недавно предупредили, что программа небезопасна, поскольку в ней не предусмотрено сквозное шифрование (end-to-end encryption, E2E), а значит существует риск утечки личных данных.

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По материалам: uposters.ru

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