За получением помощи за рубежом обратились около 26 тысяч граждан РФ

Алексей Вольцев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев объявил, что заявление на возвращение на родину и получение помощи на портале Госуслуг заполнили примерно 26 тысяч соотечественников, находящихся в других странах. Об этом сообщает в воскресенье NEWS.ru.

Кроме того, Шадаев в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" разъяснил, что сведения, которые оставляют сограждане для планирования вылета домой, проверяются автоматически.

Сейчас около 26 тысяч человек оставили данные для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи, подчеркнул министр.

сообщало, что Минздрав дал рекомендации для работодателей в условиях COVID-19.