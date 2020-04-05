Жителям российского региона разрешили ездить на дачи и колоть дрова на карантине

Вадим Карасев

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

В Архангельской области местным жителям разрешили ездить на дачи и колоть дрова во время самоизоляции по коронавирусу. Такой указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Цыбульский, передает в воскресенье, 5 апреля, РИА Новости.

Цыбульский расширил перечень причин, по которым жители могут выходить из дома. Помимо поездок на дачу и колки дров, покидать дома можно для сопровождения людей, нуждающихся в медпомощи — до медицинских организаций и обратно; поездки до магазинов, при условии, что есть личный автомобиль, похода в гараж или погреб за продуктами. Также выход разрешен для набора воды в колонках или колодцах.

Кроме того, горожане могут покидать дома для участия в захоронении своих близких родственников, для обращения в ЗАГС, а также за предоставлением госуслуг или муниципальных услуг. При выходе из дома жители обязательно должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.