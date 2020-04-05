Звездный Instagram: с — самоизоляция, селфи, сумасшедшее настроение

Вадим Карасев

Самоизоляция (а Россия, напомним, по указу Владимира Путина ушла на карантин до 30 апреля) внесла коррективы в жизнь каждого, и карантин уже не кажется похожим на каникулы. Но даже в такие тяжелые времена люди не отчаиваются и придумывают, как разнообразить свое домашнее заточение и помочь другим, хотя бы своим мотивирующим примером.

Что делают звезды? Ведут прямые эфиры, тренируясь вместе с подписчиками, делятся любимыми рецептами, обсуждают с фолловерами сериалы, книги и фильмы, дают бесплатные мастер-классы и концерты — словом, еще активнее общаются с подписчиками, чем раньше, показывая свою домашнюю жизнь почти без прикрас.

Настроение себе и нам они поднимают безумными селфи, вкусными блюдами, общением с любимыми и юмором. Берем на заметку!

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