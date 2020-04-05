Звездопад, Суперлуние, сближение с астероидом: главные астрономические события на апрель 2020 года

Вадим Карасев

Апрель 2020 года будет богат важными астрономическими событиями. Многие из них будут важны для человечества и в астрологическом плане. Пришло время выяснить, какое из них будет самым важным.

На Земле каждый день происходит целое множество изменений, как приятных, так и не самых позитивных. Что бы ни происходило, старайтесь надеяться на себя и бороться с негативными вирусными программами, порожденными событиями в мире.

Суперлуние 8 апреля

8 апреля — день полной Луны. Если верить лунному календарю, то это будет Полнолуние в Весах, которое окажется достаточно непростым и непредсказуемым. Суперлуние в разы усилит действие Луны.

Причина в том, что данное событие являет собой сближение Луны с Землей. 8 апреля спутник Земли окажется внутри зоны ближайшего перигелия. Луна приблизится к Земле на расстояние чуть меньше 360 тысяч километров, при том, что нормальное расстояние между ними нее составляет примерно 380 тысяч километров. Луна будет больше и ярче.

Астрологически это будет означать усиление воздействия Луны на все живое, включая нас. Мир не погрузится в хаос, но проблем будет достаточно, чтобы выбить нас из колеи. Вместе с тем стоит помнить и о позитивных моментах воздействия спутника Земли на человечество. Они описаны в другой нашей статье о том, какие желания Луна способна исполнить в этот день.

Сближение с астероидом в конце месяца

29 апреля в относительной близости от нашей планеты пролетит крупный астероид. Это событие можно было бы назвать самым главным астрономическим событием месяца, если бы нам угрожала реальная опасность, но современный телескоп, который был выведен на орбиту Земли в 2016 году, говорит нам, что астероид пролетит мимо на достаточно большом расстоянии.

Звездопады апреля

Самыми важными астрономическими событиями месяца можно считать звездопады Лириды и Аквариды. Они будут иметь большие позитивные астрологические последствия, а не только дарить людям радость падающих звезд и вспышек на небе.

Звездопад Лириды будет позитивно влиять на открытость людей, стремление идти навстречу друг другу. Также этот поток улучшает интуицию и стимулирует творческое начало. В период глобальных проблем с пандемией это будет очень хорошо сказываться на умении людей переживать трудности. Особенно актуально все вышесказанное для периода пиковой активности звездопада — с 21 по 23 апреля. Чуть меньший эффект можно будет наблюдать с 16 по 25 число.

Аквариды — это поток метеоров, который связан с созвездием Водолея, откуда прилетают осколки кометы Галлея. Пик акварид приходится на начало следующего месяца, однако и в конце апреля стоит ожидать его позитивного астрологического влияния на людей. Аквариды являются вестниками перемен, а это значит, что глобальная обстановка в мире может измениться в лучшую сторону. Это будет самое важное событие, пусть и в астрологическом, а не в астрономическом плане.