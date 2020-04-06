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79 лет назад фашистская Германия напала на Югославию

79 лет назад фашистская Германия напала на Югославию

6 апреля 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на королевство Югославию. В 6:30 утра 150 бомбардировщиков люфтваффе под прикрытием истребителей нанесли первые воздушные удары по Белграду с целью уничтожения ключевых государственных учреждений. За два дня бомбардировок погибло более 2500 человек, уничтожены сотни домов и учреждений культуры.

После начала Второй мировой войны королевство Югославия объявила о своём военном нейтралитете, но тем не менее стало проводить мероприятия по укреплению армии и налаживанию военной промышленности.

25 марта 1941 года в Вене был подписан протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту, что спровоцировало массовые митинги в столице и других городах королевства, а в конечном итоге привело к государственному перевороту, в результате которого на престол взошёл 17-летний король Пётр II, а кабинет министров возглавил генерал югославских ВВС Душан Симович. И хотя новое правительство формально не расторгло договор о присоединении к Тройственному пакту, Гитлер расценил эти действия как предательство и отдал приказ о подготовке к войне, начавшейся 6 апреля.

В результате наступательной операции стран оси, продолжавшейся до 17 апреля, король и правительство Югославии покинули страну, а королевство вынуждено было признать безоговорочную капитуляцию. Страна прекратила своё существование, а её территория была разделена на части, присоединённые к Германии, Италии, Болгарии, Албании и Венгрии. Были образованы Независимое государство Хорватия, королевство Черногория и республика Сербия.

Считается, что вторжение в Югославию заставило немецкое военно-политическое руководства сдвинуть сроки начала войны с СССР и перенести операцию «Барбаросса» с 15 мая на 22 июня 1941 года.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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