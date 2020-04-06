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Аффирмации против стресса и тревожности: как восстановить уверенность в завтрашнем дне

Аффирмации против стресса и тревожности: как восстановить уверенность в завтрашнем дне

Порой бывает так, что в жизни наступает черная полоса, все валится из рук и ничего не получается. Появляется стресс и тревога, которые лишь ухудшают обстановку. Специальные аффирмации помогут вам наладить свою жизнь.

Вы можете воспользоваться полезными техниками на избавление от стресса, но они действенны лишь здесь и сейчас. Они помогают бороться с уже существующей проблемой, а не предотвратить ее причину: в этом случае полезнее будут аффирмации.


Откуда берется стресс, и как вам помогут аффирмации

Стресс появляется от целого набора факторов. Это может быть усталость, тревога, большой поток негативной информации, отсутствие веры в себя. Фактически всё происходит изнутри нас, то есть из наших мыслей. Аффирмации — это практика, основанная на повторении позитивных утвердительных фраз. Эти фразы способны очищать сознание человека от вирусных мыслей.

Если мыслить позитивно, стресс и тревога будут обходить вас стороной даже в самые непростые периоды. Аффирмации в этом плане окажутся очень действенным помощником. Более того, если ими пользоваться постоянно, они укрепят вашу уверенность в себе, сделав ее более непоколебимой и твердой.

Аффирмации от стресса


Вы можете пользоваться готовыми фразами для повторения, а можете придумать их самостоятельно. В этом случае вам стоит следовать некоторым важным правилам.

Аффирмации не должны содержать слово «нет» и частицу «не». «Я не встречаю на своем пути преград» — неверный вариант. Лучше сказать так: «Я встречаю на своем пути только позитивные вещи». Считается, что частица отрицания и слово «нет» не воспринимаются Вселенной, когда вы их говорите, поэтому она слышит вместо «Я не встречаю преграды» другое: «Я встречаю преграды».

Аффирмации должны быть короткими и состоять из одного предложения. Они должны быть простыми и понятными, выражать одну конкретную мысль, например: «Я впитываю позитивную энергетику».

Аффирмация — это не вопрос, а утверждение. Вы утверждаете то, что вам необходимо, словно это уже актуально. Более того, любая аффирмация должна касаться вас. Не может быть аффирмаций в стиле: «Вселенная помогает всем людям». Можно сказать так: «Вселенная помогает всем, включая меня».

Вот список полезных универсальных фраз для очищения сознания от негатива и от тревожных мыслей:


«трудности делают меня сильнее и увереннее в себе»;
«я становлюсь лучше и счастливее с каждым новым днем»;
«моя жизнь полна только позитивных событий и людей»;
«мне нравится всё происходящее вокруг меня — я доволен/довольна своей жизнью»;
«моя жизнь полностью принадлежит мне»;
«я с легкостью преодолеваю сложные периоды моей жизни»;
«отрицательные эмоции обходят меня стороной»;
«я наполнен/наполнена позитивом, который ощущают окружающие»;
«окружающий мир делает меня счастливее»;
«я сильный и уверенный в себе человек»;
«моя тревога — лишь плод воображения, мое спокойствие со мной»;
«я добиваюсь желаемого, мне все удается».

Старайтесь выбирать пару или максимум три аффирмации для повторения. Произносите эти фразы вслух, про себя, на работе, дома, в очереди в магазине, лежа перед сном в кровати и так далее. Чем чаще вы это себе говорите, тем лучше. Со временем выбранные вами фразы, которые лучше всего подходят вам, помогут стать более стойкими к неурядицам, помогут усилить энергетику и повысить удачу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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