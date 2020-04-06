Аффирмации против стресса и тревожности: как восстановить уверенность в завтрашнем дне

Вадим Карасев

Порой бывает так, что в жизни наступает черная полоса, все валится из рук и ничего не получается. Появляется стресс и тревога, которые лишь ухудшают обстановку. Специальные аффирмации помогут вам наладить свою жизнь.

Вы можете воспользоваться полезными техниками на избавление от стресса, но они действенны лишь здесь и сейчас. Они помогают бороться с уже существующей проблемой, а не предотвратить ее причину: в этом случае полезнее будут аффирмации.

Откуда берется стресс, и как вам помогут аффирмации

Стресс появляется от целого набора факторов. Это может быть усталость, тревога, большой поток негативной информации, отсутствие веры в себя. Фактически всё происходит изнутри нас, то есть из наших мыслей. Аффирмации — это практика, основанная на повторении позитивных утвердительных фраз. Эти фразы способны очищать сознание человека от вирусных мыслей.

Если мыслить позитивно, стресс и тревога будут обходить вас стороной даже в самые непростые периоды. Аффирмации в этом плане окажутся очень действенным помощником. Более того, если ими пользоваться постоянно, они укрепят вашу уверенность в себе, сделав ее более непоколебимой и твердой.

Аффирмации от стресса

Вы можете пользоваться готовыми фразами для повторения, а можете придумать их самостоятельно. В этом случае вам стоит следовать некоторым важным правилам.

Аффирмации не должны содержать слово «нет» и частицу «не». «Я не встречаю на своем пути преград» — неверный вариант. Лучше сказать так: «Я встречаю на своем пути только позитивные вещи». Считается, что частица отрицания и слово «нет» не воспринимаются Вселенной, когда вы их говорите, поэтому она слышит вместо «Я не встречаю преграды» другое: «Я встречаю преграды».

Аффирмации должны быть короткими и состоять из одного предложения. Они должны быть простыми и понятными, выражать одну конкретную мысль, например: «Я впитываю позитивную энергетику».

Аффирмация — это не вопрос, а утверждение. Вы утверждаете то, что вам необходимо, словно это уже актуально. Более того, любая аффирмация должна касаться вас. Не может быть аффирмаций в стиле: «Вселенная помогает всем людям». Можно сказать так: «Вселенная помогает всем, включая меня».

Вот список полезных универсальных фраз для очищения сознания от негатива и от тревожных мыслей:

«трудности делают меня сильнее и увереннее в себе»;«я становлюсь лучше и счастливее с каждым новым днем»;«моя жизнь полна только позитивных событий и людей»;«мне нравится всё происходящее вокруг меня — я доволен/довольна своей жизнью»;«моя жизнь полностью принадлежит мне»;«я с легкостью преодолеваю сложные периоды моей жизни»;«отрицательные эмоции обходят меня стороной»;«я наполнен/наполнена позитивом, который ощущают окружающие»;«окружающий мир делает меня счастливее»;«я сильный и уверенный в себе человек»;«моя тревога — лишь плод воображения, мое спокойствие со мной»;«я добиваюсь желаемого, мне все удается».

Старайтесь выбирать пару или максимум три аффирмации для повторения. Произносите эти фразы вслух, про себя, на работе, дома, в очереди в магазине, лежа перед сном в кровати и так далее. Чем чаще вы это себе говорите, тем лучше. Со временем выбранные вами фразы, которые лучше всего подходят вам, помогут стать более стойкими к неурядицам, помогут усилить энергетику и повысить удачу.