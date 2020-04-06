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Американка сняла на видео скопление неопознанных объектов в небе

Американка сняла на видео скопление неопознанных объектов в небе

Невероятную активность флотилий НЛО ранее фиксировали камеры МКС. Уфологи уже на протяжении более двух месяцев замечают различные аномалии на фото и видео, приходящих с международной космической станции. Однако на этот раз автором видео стала обычная американка.

Женщине удалось снять на камеру множество НЛО, находящихся в небе над Землей. Джина Колвин Хилл, проживающая в Салеме, штат Индиана, поделилась снимками, которые она сделала 24 марта 2020 года.

Чтобы показать эти инопланетные корабли, Джина использовала различные фильтры. Она написала, что большинство аппаратов пользуются системой маскировки, поэтому их не так просто увидеть, пишет earth-chronicles.ru.

# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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