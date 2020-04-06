Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе в США

Белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе в США
Белая перчатка со стразами Майкла Джексона, которую артист надевал на своих концертах и в клипах, продана на аукционе в американском штате Техас за более чем сто тысяч долларов, сообщает газета Sun.

Как сообщает газета, перчатка стала одной из визитных карточек артиста. Именно эта была с ним в первом сольном концертном туре Bad Tour, который длился с сентября 1987 года по январь 1989 года.

Лот приобрел неназванный покупатель за 104 286 долларов. Также он получил сопроводительное письмо, подтверждающее что перчатка была изначально передана в дар ЮНИСЕФ в 1998 году, и конверт продюсерской компании MJJ Productions, основанной артистом.


Внезапная остановка сердца оборвала жизнь 50-летнего Майкла Джексона 25 июня 2009 года. Его смерть наступила из-за передозировки сильнодействующих препаратов во время подготовки к серии из 50 концертов, которые певец планировал дать в Лондоне. Артист был похоронен в Лос-Анджелесе - 3 сентября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил испытания на Северном флоте
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил испытания на Северном флоте
Мексиканским чиновникам решили снизить зарплату ради борьбы с коронавирусом
Мексиканским чиновникам решили снизить зарплату ради борьбы с
Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Джонсона
Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом
Интернет-соблазн: 8 кодовых фраз для переписки, которые пробудят любовь у адресата
Интернет-соблазн: 8 кодовых фраз для переписки, которые пробудят
Известный блогер погиб в ДТП в Подмосковье
Известный блогер погиб в ДТП в Подмосковье
Superjet-100 будут задействованы в миротворческих миссиях ООН
Superjet-100 будут задействованы в миротворческих миссиях ООН
Белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе в США
Белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе в США
"Беспрецедентный". СМИ узнали о новом шаге Эр-Рияда в "нефтяной войне"
"Беспрецедентный". СМИ узнали о новом шаге Эр-Рияда в "нефтяной войне"
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Эпатажный блогер Павел Петель разбился в ДТП
Эпатажный блогер Павел Петель разбился в ДТП
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь
Убийство Томаса Бекета в XII веке повлияло на альпийские ледники
Убийство Томаса Бекета в XII веке повлияло на альпийские ледники

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и

Еще по теме

Отец Майкла Джексона умер на 90-м году жизни
В Сети появились уникальные снимки повзрослевших детей Майкла Джексона (ФОТО)
Старший сын Майкла Джексона прокомментировал сообщения о педофилии со стороны отца
СМИ: останки Майкла Джексона хотят эксгумировать