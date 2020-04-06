Белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе в США

Лидия Мартынова

Белая перчатка со стразами Майкла Джексона, которую артист надевал на своих концертах и в клипах, продана на аукционе в американском штате Техас за более чем сто тысяч долларов, сообщает газета Sun.

Как сообщает газета, перчатка стала одной из визитных карточек артиста. Именно эта была с ним в первом сольном концертном туре Bad Tour, который длился с сентября 1987 года по январь 1989 года.

Лот приобрел неназванный покупатель за 104 286 долларов. Также он получил сопроводительное письмо, подтверждающее что перчатка была изначально передана в дар ЮНИСЕФ в 1998 году, и конверт продюсерской компании MJJ Productions, основанной артистом.

Внезапная остановка сердца оборвала жизнь 50-летнего Майкла Джексона 25 июня 2009 года. Его смерть наступила из-за передозировки сильнодействующих препаратов во время подготовки к серии из 50 концертов, которые певец планировал дать в Лондоне. Артист был похоронен в Лос-Анджелесе - 3 сентября.