Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Беременная невеста Степана Меньщикова стала бабушкой

Беременная невеста Степана Меньщикова стала бабушкой
Степан Меньщиков в прошлом году закрутил роман с блондинкой Ангелиной Монах — спустя несколько месяцев стало известно, что женщина беременна. Примечательно, что у Монах уже есть две дочери, и старшая Ольга накануне стала мамой.

Об этом поведала сама невеста Меньщикова, опубликовав снимок с плакатом «Поздравляем, теперь ты бабушка!». «Доча рожала 30 часов, в итоге сделали кесарево сечение. Я с ней была на связи все это время, каждую ее схватку, действие, ощущения и переживания понимала. У меня вид как будто отмучались вместе», — шутит Ангелина.

Из-за карантина она не смогла присутствовать на родах, поэтому ее заменяла младшая дочь, за что Монах очень благодарна. «Кариночка проявила огромное мужество, ответственность, заботу, поддержку и самую настоящую сестринскую любовь. Горжусь моими дочками и восхищаюсь», — говорит невеста звезды «ДОМа-2».  

«Красивая и молодая бабушка, как же повезло вам!», «Жалко, что не получилось быть рядом с дочкой — но здоровье важнее», «Степана теперь тоже можно называть дедушкой», — шутят в социальных сетях.

Ей не терпится поскорее увидеться с девочками и понянчиться с внучкой. При этом сама она уже на пятом месяце и регулярно публикует снимки с округлившимся животом — за женщиной ухаживает Степан, который ответственно подошел к отцовству.


Правда, отношения пары могла испортить бывшая жена Меньщикова Евгения, которая в эфире одного ток-шоу призналась, что беременна от звезды «ДОМа-2». По ее словам, хоть они расстались два года назад, какое-то время жили вместе и занимались воспитанием детей.

«Когда он прилетел из Таиланда, то был веселым и отдохнувшим. На этой волне у нас случился интим. Тогда он ничего не сказал мне о невесте, представил ее просто как фанатку, которая одарила нас подарками», — говорила экс-супруга.

Но Евгению быстро вывели на чистую воду — благодаря полиграфу эксперты поняли, что она врет. Позже женщина призналась, что просто хотела не допустить свадьбу бывшего возлюбленного и в ней взыграла ревность.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

На Украине заявили о "состоянии паники" у Зеленского
На Украине заявили о "состоянии паники" у Зеленского
Беременная невеста Степана Меньщикова стала бабушкой
Беременная невеста Степана Меньщикова стала бабушкой
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?
Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?
СМИ рассказали о новом виде мошенничества под видом борьбы с коронавирусом
СМИ рассказали о новом виде мошенничества под видом борьбы с
Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»
Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»
На Дальнем Востоке проведут реорганизацию ряда таможен
На Дальнем Востоке проведут реорганизацию ряда таможен
Названа новая версия появления коронавируса
Названа новая версия появления коронавируса
Российской экономике предрекли окончание «тучных времен»
Российской экономике предрекли окончание «тучных времен»
Аффирмации против стресса и тревожности: как восстановить уверенность в завтрашнем дне
Аффирмации против стресса и тревожности: как восстановить уверенность
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть

Еще по теме

Бывшая жена и невеста Степана Меньщикова заявили, что ждут от него детей
Снимок УЗИ третьего ребенка Степана Меньщикова
Степана Меньщикова бросила жена с детьми
Степан Меньщиков: «Приду на «ДОМ-2» с любимой, будем там рожать»