Беременная невеста Степана Меньщикова стала бабушкой

Влада Некрасова

Степан Меньщиков в прошлом году закрутил роман с блондинкой Ангелиной Монах — спустя несколько месяцев стало известно, что женщина беременна. Примечательно, что у Монах уже есть две дочери, и старшая Ольга накануне стала мамой.

Об этом поведала сама невеста Меньщикова, опубликовав снимок с плакатом «Поздравляем, теперь ты бабушка!». «Доча рожала 30 часов, в итоге сделали кесарево сечение. Я с ней была на связи все это время, каждую ее схватку, действие, ощущения и переживания понимала. У меня вид как будто отмучались вместе», — шутит Ангелина.

Из-за карантина она не смогла присутствовать на родах, поэтому ее заменяла младшая дочь, за что Монах очень благодарна. «Кариночка проявила огромное мужество, ответственность, заботу, поддержку и самую настоящую сестринскую любовь. Горжусь моими дочками и восхищаюсь», — говорит невеста звезды «ДОМа-2».

«Красивая и молодая бабушка, как же повезло вам!», «Жалко, что не получилось быть рядом с дочкой — но здоровье важнее», «Степана теперь тоже можно называть дедушкой», — шутят в социальных сетях.

Ей не терпится поскорее увидеться с девочками и понянчиться с внучкой. При этом сама она уже на пятом месяце и регулярно публикует снимки с округлившимся животом — за женщиной ухаживает Степан, который ответственно подошел к отцовству.





Правда, отношения пары могла испортить бывшая жена Меньщикова Евгения, которая в эфире одного ток-шоу призналась, что беременна от звезды «ДОМа-2». По ее словам, хоть они расстались два года назад, какое-то время жили вместе и занимались воспитанием детей.

«Когда он прилетел из Таиланда, то был веселым и отдохнувшим. На этой волне у нас случился интим. Тогда он ничего не сказал мне о невесте, представил ее просто как фанатку, которая одарила нас подарками», — говорила экс-супруга.

Но Евгению быстро вывели на чистую воду — благодаря полиграфу эксперты поняли, что она врет. Позже женщина призналась, что просто хотела не допустить свадьбу бывшего возлюбленного и в ней взыграла ревность.

Фото: Instagram